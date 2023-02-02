Galatasaray, Metehan Balcı'yı Manisa FK'ya kiraladığını duyurdu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, savunmasına takviye gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Balcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İskenderunspor'da kiralık olarak forma giymişti.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Manisa Futbol Yatırımları A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.