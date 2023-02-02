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Spor

Galatasaray, Metehan Balcı'yı Manisa FK'ya kiraladığını duyurdu

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın 6 aylığına Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'ye kiralandığını duyurdu

2 Şubat 2023 Perşembe 20:14 - Güncelleme:
Galatasaray, Metehan Balcı'yı Manisa FK'ya kiraladığını duyurdu
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, savunmasına takviye gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Balcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon İskenderunspor'da kiralık olarak forma giymişti.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Manisa Futbol Yatırımları A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

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