AKŞAM

Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Diagne için henüz istenen düzeyde teklif gelmezken, Cimbom, forvet mevkisi için alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da son olarak gündeme gelen Mevlüt Erdinç transferinde sona yaklaşıldı.