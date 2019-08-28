Galatasaray Mevlüt Erdinç'i alıyor
Santrforda 1. tercih için Falcao ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, kenardan gelecek golcü için ise Milli futbolcu Mevlüt Erdinç'e imza attırıyor.
AKŞAM
Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Diagne için henüz istenen düzeyde teklif gelmezken, Cimbom, forvet mevkisi için alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da son olarak gündeme gelen Mevlüt Erdinç transferinde sona yaklaşıldı.
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