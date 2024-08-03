Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ve son Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek. Süper Kupa'yı daha önce 7 kez müzesine götüren Cim-Bom ve daha önce bu başarının sevincini 2 kez yaşayan Kara Kartal, bu sayıyı artırıp lige moralli başlamak için kozlarını paylaşacak.

Şampiyon kadrosunu koruyan Aslan; Jelert ve Batshuayi takviyeleriyle güçlendi. Geçen sezonu unutmak isteyen Beşiktaş ise Rafa Silva, Immobile, Paulista gibi önemli transferler yaptı. Öte yandan Galatasaray'da Mauro Icardi, takımla ilk kez sezon başı hazırlıklarına katıldı. Cim-Bom'da Ziyech ve Zaha da hazırlık sürecinde dikkat çeken isimler oldu. Beşiktaş'ta ise yeni transfer Rafa Silva ve 17'lik golcü Mustafa Erhan Hekimoğlu öne çıktı. Hazırlık maçlarında Rafa 2 gol ve 1 asist; Mustafa ise 3 gol ve 1 asistle oynadı.