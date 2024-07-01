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Spor

Galatasaray, Michy Batshuayi'yi açıkladı! İşte sözleşme şartları...

Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini yaptı. Sarı kırmızılı ekip, Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 19:08 - Güncelleme:
Galatasaray, Michy Batshuayi'yi açıkladı! İşte sözleşme şartları...
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Yeni sezon çalışmalarına başlayan Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, yıllık 3 milyon maaş ve 3 milyon euro da imza parası ödeneceği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN BATSHUAYI PAYLAŞIMI

Galatasaray, sosyal medya hesabında yeni transferi Michy Batshuayi ile ilgili bir paylaşımda da bulundu.

Bu paylaşım sarı kırmızılı taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.

İşte o paylaşım;

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