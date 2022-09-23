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Spor

Galatasaray Milli arayı değerlendiriyor...

UEFA Uluslar Ligi nedeniyle liglere ara verilmesini fırsat bilen Galatasaray, yarın İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak.

AA23 Eylül 2022 Cuma 12:09 - Güncelleme:
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Süper Lig'in ilk 7 haftasında 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alarak 16 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, yeni transferlerinin adaptasyonu ve kondisyon kazanması için milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Nef Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada ligin yeni takımlarından İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma için satışa çıkan biletler tükenirken, kombine bilet sahiplerinin de ilgi göstermesiyle müsabakayı 30 binin üzerinde taraftarın izlemesi bekleniyor.

Yeni transferlerin takıma geç katılması neticesinde adaptasyon sorunu yaşayan Juan Mata ve Mauro İcardi için bir fırsat olacağı ön görülüyor.

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