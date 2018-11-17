Galatasaray, milli maçta sakatlanan Belhanda'nın durumunun kulübe dönünce belli olacağını açıkladı
Galatasaray, Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana salonda kuvvet çalışmasıyla başlandı. Salon çalışmasının ardından sahada aerob koşu gerçekleştirildi.
Teknik heyet tarafından izinli olan Maicon Roque ve Ryan Donk antrenmanda yer almadı.
Bugün yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilen Sinan Gümüş’ün tedavisine başlandı.
Fas Milli Takımı’nın Kamerun ile oynadığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve milli takımdan affı istenen Younes Belhanda’nın son durumu, kulübümüze döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Galatasaray, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına Pazartesi günü saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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