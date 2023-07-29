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Spor

Galatasaray, Milot Rashica transferini bitiriyor

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbol ile büyük beğeni toplayan Milot Rashica için sarı kırmızılı yönetim harekete geçti. Oyuncunun kulübü ile görüşmelere başlayan sarı kırmızılı ekip transferi kısa sürede bitirmeye hazırlanıyor.

Fanatik29 Temmuz 2023 Cumartesi 10:56 - Güncelleme:
Galatasaray, Milot Rashica transferini bitiriyor
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Galatasaray, geçen sezon Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'yı bu kez bonservisiyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

PAZARLIKLAR SON AŞAMADA

Sarı kırmızılılar, Kosovalı futbolcu için Norwich City ile yaptığı pazarlıklarda sona geldi.

NORWICH'İN KARARI

Norwich City, Rashica'nın Galatasaray'a gitme isteğini gördükten sonra transferde kolaylık sağlama kararı aldı. Buna göre Norwich, bonservis için 6.5 milyon euro'ya kadar indi. Ancak Galatasaray, bu rakamı daha da düşürüp transferi 5-5.5 milyon euro bandında bitirmek istiyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geçen sezon 30 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

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