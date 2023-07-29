Galatasaray, Milot Rashica transferini bitiriyor

Galatasaray, geçen sezon Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'yı bu kez bonservisiyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

PAZARLIKLAR SON AŞAMADA

Sarı kırmızılılar, Kosovalı futbolcu için Norwich City ile yaptığı pazarlıklarda sona geldi.

NORWICH'İN KARARI

Norwich City, Rashica'nın Galatasaray'a gitme isteğini gördükten sonra transferde kolaylık sağlama kararı aldı. Buna göre Norwich, bonservis için 6.5 milyon euro'ya kadar indi. Ancak Galatasaray, bu rakamı daha da düşürüp transferi 5-5.5 milyon euro bandında bitirmek istiyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geçen sezon 30 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.