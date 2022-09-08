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Spor

Galatasaray, Milot Rashica ve Mathias Ross Jensen'in maliyetini açıkladı

Galatasaray, yeni transferleri Milot Rashica ve Mathias Ross Jensen'i kadrosuna kattığını açıkladı ve maliyetlerini duyurdu.

DHA8 Eylül 2022 Perşembe 23:54 - Güncelleme:
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Galatasaray, dün İstanbul'a getirdiği Milot Rashica ve Mathias Ross Jensen'i kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

1 yıllığına ücretsiz olarak kadroya dahil edilen Rashica, yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak. Mathias Ross Jensen için ise kulübü Aalborg'a 4 taksit halinde 1 milyon 750 bin Euro ödenecek. Jensen ise 4 yılı boyunca 400'er bin Euro kazanacak.

Galatasaray'da KAP'a yapılan açıklamalarda şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir."

JENSEN İÇİN 4 TAKSİTTE 1 MİLYON 750 BİN EURO

"Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve Kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

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