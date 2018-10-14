Galatasaray Mitroglou ve Bakasetas'ı transfer edecek
Sezona tek forvet Eren ile giren Aslan devre arasında iki golcü birden transfer etmeyi planlıyor. Mitroglou ve Bakasetas hedefte.
BAKASETAS TAPUSUYLA
Galatasaray kendisini kanıtlamış olan Marsilyalı Mitroglou için kulübüne kiralama teklifiyle gidecek. Yunanistan'ın Macaristan ile oynadığı maçta takip edilen 25 yaşındaki Tatos Bakasetas da beğenildi. Forvet, forvet arkası ve kanatlarda oynayabilen Bakasetas'ın AEK ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Aslan devre arası uygun bedele bitirmeyi planlıyor.
(Fotomac)
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