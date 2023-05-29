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Spor

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA29 Mayıs 2023 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına hazır
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı için bugün saat 17.00'de Ankara'ya gidecek.

Galatasaray bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 79 puanla Süper Lig'de 1. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızlılar son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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