Galatasaray, MKE Ankaragücü mesaisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 36. haftada 30 Mayıs Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Topla ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 3 takımlı turnuvayla sona erdi.
Yarını izinli geçirecek Galatasaray Futbol Takımı, hazırlıklarına 26 Mayıs Cuma günü yapacağı idmanla devam edecek.
Galatasaray bu sezon 33 resmi maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 79 puanla ligde lider durumda bulunuyor.