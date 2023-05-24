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Spor

Galatasaray, MKE Ankaragücü mesaisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 36. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:58 - Güncelleme:
Galatasaray, MKE Ankaragücü mesaisini sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 36. haftada 30 Mayıs Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Topla ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 3 takımlı turnuvayla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray Futbol Takımı, hazırlıklarına 26 Mayıs Cuma günü yapacağı idmanla devam edecek.

Galatasaray bu sezon 33 resmi maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 79 puanla ligde lider durumda bulunuyor.

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