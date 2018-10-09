Galatasaray Modeste defterini kapattı

■ ÇİN Kulübü ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Anthony Modeste'nin transferi adına riskli durumun değişmemesi Galatasaray'ın Ocak ayında hamle yapma ihtimalini ortadan kaldırdı. FIFA'ya başvuran Çin kulübü ile Modeste, anlaşmadığı sürece Galatasaray'a transferi söz konusu olmayacak. Eğer sorun çözülürse Sarı-Kırmızılılar, yeniden harekete geçecek. Galatasaraylı yöneticiler, yaptıkları açıklamada, “Modeste'nin transferi adına hiçbir girişimimiz yok” diyerek transfere kapıları kapadılar.

(Gunes)