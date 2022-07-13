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Spor

Galatasaray, MOL Fehervar'a tek golle kaybetti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında MOL Fehervar ile karşılaşan Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:27 - Güncelleme:
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Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MOL Fehervar ekibine 1-0 yenildi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, rakip sahada kurduğu baskı sonrasında ilk bölümde Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed ile bulduğu önemli gol fırsatlarını değerlendiremedi. Sarı-kırmızılıların orta sahada kontrol edemediği top sonrası gelişen MOL Fehervar atağında Kodro, 32. dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yanlarının sonlarına doğru Yunus Akgün ile önemli bir fırsattan daha sonuç alamayan Galatasaray, soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Müsabakanın ikinci yarısında istediği performansı sergileyemeyen ve kalesinde de birkaç tehlike gören Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇINI DA KAYBETTİ

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını da kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, kamptaki ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1 yenilmişti.

Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık karşılaşmasını 16 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.00'de Çekya temsilcisi Sigma Olomouc ile yapacak.

YUNUS AKGÜN'DEN ETKİLİ PERFORMANS

Karşılaşmada Yunus Akgün, Galatasaray adına en etkili performansı sergileyen isim olarak dikkati çekti.

Yunus Akgün, görev aldığı sağ kanatta geliştirdiği ataklarla takımı adına topu en çok ileriye taşıyan oyuncu oldu.

Maçı izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, performansından dolayı Yunus Akgün'e tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

SERGİO OLİVEİRA KADRODA YER ALMADI.

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira maçın kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda Sergio Oliveira'nın yanı sıra Fernando Muslera, Okan Kocuk ve Omar Elabdellaoui ile sıra genç futbolcular Eren Aydın, Efe Akman, Jankat Yılmaz, Beknaz Almazbekov ve Emirhan Kayar maçın kadrosuna alınmadı.

Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin gurbetçi taraftar da statta takip ederek sarı-kırmızılı takıma destek verdi.

STAT: Profertil Arena Hartberg

HAKEMLER: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Mohamed El Sadany (Avusturya)

GALATASARAY: Batuhan Şen, Barış Alper Yılmaz (Dk. Ali Turap Bülbül), Nelsson (Dk. 73 Emin Bayram), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 87 Metehan Baltacı), Van Aaanholt (Dk. 73 Kazımcan Karataş), Berkan Kutlu (Dk. 46 Hamza Yiğit Akman), Cicaldau (Dk. 73 Emre Kılınç), Yunus Akgün (Dk. 84 Oğulcan Çağlayan), Emre Akbaba (Dk. 73 Taylan Antalyalı), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Diagne), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Gomis)

MOL FEHERVAR: Kovacs, Rus (Dk. 70 Bamgboye), Serafimov, Shabanov (Dk. 70 Pokorny), Heister, Nego (Dk. 59 Makarenko), Pinto (Dk. 59 Bumba), Fiola, Petryak (Dk. 70 Stopira), Lendev (Dk. 59 Dardai), Kodro (Dk. 59 Zivzivadze)

GOL: Dk. 32 Kodro (MOL Fehervar)

SARI KARTLAR: Dk. 49 Kodro, Dk. 67 Fiola (MOL Fehervar)

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