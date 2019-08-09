Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transferini bitirmek üzere Fransa'ya giderken sürpriz bir iddia daha geldi.

A Spor'un iddiasına göre, Abdurrahim Albayrak, Falcao ile birlikte Youssef Ait Bennasser'in transferi için de Monaco ile görüşecek. 6 numara ve 8 numara arayan Galatasaray'da masaya gelen isimlerden biri olan Bennasser için kiralık teklifi sunulacak

2016'de Nancy'den 3 milyon euro bedelle alınan Faslı oyuncu, takımında kiralık olarak oynamaya devam etmişti. Sırasıyla Caen ve Saint Etienne'ye de kiralanan 23 yaşındaki futbolcu henüz Monaco'nun formasını ise giymedi.

Geçtiğimiz sezon Saint Etienne'de 26 lig maçına öçıkan Bennasser, 2 asist yapma başarısı göstermişti.