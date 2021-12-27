27 Aralık 2021 Pazartesi 18:51 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 19:05

Galatasaray Kulübü, Mostafa Mohamed'in opsiyonunun 4 milyon dolar ödenerek kullanıldığını açıkladı.

İŞTE AÇIKLAMA

"Şirketimiz ve Zamalek Sporting Club arasında 2020/2021 kış transfer döneminde yapılan transfer sözleşmesinde profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kesin transferi için Şirketimiz lehine düzenlenen satın alma opsiyonu, sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek Sporting Club'a yapılmasıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda, anılan sözleşme gereğince Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir.

Bunun yanı sıra, profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile Şirketimiz arasında 2020/2021 kış transfer döneminde imzalanmış olan protokol uyarınca, Şirketimiz ve profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla arasında 2022/2023 sezonu için 900.000 Dolar, 2023/2024 sezonu için 1.000.000 Dolar ve 2024/2025 sezonu için 1.200.000 Dolar tutarında sabit ücret karşılığında üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşme ise, 2021/2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."