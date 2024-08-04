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Spor

Galatasaray muradına erdi! Aslan'ın yeni yıldızı Gabriel Sara

Gelecek sezon için çıtayı yükselten Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı ekip, geçen sezon İngiltere Championship'te geçiren Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. İşte detaylar...

Akşam4 Ağustos 2024 Pazar 09:18 - Güncelleme:
Galatasaray muradına erdi! Aslan'ın yeni yıldızı Gabriel Sara
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Bu sezon hem Trendyol Süper Lig hem de Avrupa'da mücadele edecek olan Galatasaray, orta saha transferinde sonunda mutlu sona ulaştı. Geçen sezon İngiltere Championship'te 46 maçta 13 gol 12 asistle oynayan orta saha oyuncusu Gabriel Sara, yaklaşık 18 milyon euroya bedelle Galatasaray'ın futbolcusu oldu. Geçen sezonun devre arasından beri merkeze oyuncu arayan sarı kırmızılılar, rekor bir ücreti gözden çıkararak 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı.

SKOR MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ

Gol ortalaması ve pres özelliği yüksek bir orta saha profili belirleyen Cim-Bom, Zenit'ten Wendel ve Manchester United'dan Scott McTominay için hayli mesai harcamıştı. Ancak sessiz sedasız yürütülen Gabriel Sara operasyonu, kısa süre içinde tamamlandı. 2023-24 sezonunda Sara; 17 maç merkez, 15 kez ön libero, 10 kez sağ orta saha, 9 kez de on numara olarak görev yaptı. Bu bölgelerin hepsinde en az 5 kez gol ve asist katkısı verdi.

3 MİLYON EURO BONUS MADDESİ

Norwich'e yaklaşık 18 milyon euro bonservis bedeli taksitlerle ödenecek. Resmi detaylar henüz açıklanmadı. Futbolcunun kazancı da 3 milyon euro seviyelerinde olacak. Norwich kulübü ile yapılan anlaşmada bonservis bedelinin dışında kolay şartlardan oluşan yaklaşık 3 milyon euroluk bonus maddesi de var. 2022 yılında Sao Paulo'dan 10.5 milyon euro ücretle İngiliz ekibine transfer olan Sara, 25 yaşında en pahalı transferini gerçekleştirmiş oldu.

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