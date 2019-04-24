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Galatasaray, Muslera'nın yedeğini Rize'de buldu

Fernando Muslera’ya yedek olacak kaleci arayan Galatasaray, Rizespor’un kalecisi Gökhan Akkan’ı istiyor.

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Sezona 'iki kupa' parolasıyla devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor.
 
Fernando Muslera'yı yedekleyecek yerli kaleci arayışlarından bir türlü sonuç alamayan Galatasaray'da gözler Rizesporlu Gökhan Akkan'a çevrildi.
 
Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki file bekçisinin 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
İDOLÜ BUFFON
 
Gökhan Akkan, "Genç bir kaleci olarak kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Kendine hangi sporcuları örnek alıyorsun?" sorusuna şu yanıtı vermişti;
 
"Kalecilik hata kaldırmayan bir yer. En iyisi olmak için her zaman ekstra çalışmak gerekir. "Bu bana yeter" dediğimiz anda geriye gideriz. Kalecilikte pozisyon açısı ve zenginliği çok farklı olduğu için her şeye çalışmamız gerekiyor. Kariyerini beğenerek takip ettiğim kaleciler elbette var. Buffon müthiş bir kariyere sahip. Kaç yaşında transfer yaptı mesela... Hâlâ aynı seviyede oynayabiliyor. Neuer başka bir örnek. Çok üst düzeyde bir kaleci."
 
(Takvim)
 

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