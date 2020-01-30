İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9802
  • EURO
    6,5929
  • ALTIN
    300.585
  • BIST100
    119025
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Nagatomo'dan fedakarlık bekliyor
Spor

Galatasaray, Nagatomo'dan fedakarlık bekliyor

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Galatasaray'a oyuncunun maaşının tamamını ödemek istemediğini belirtti.

Habertürk30.01.2020  10:47 - Güncelleme: 30.01.2020  10:47

Yeni transferler nedeniyle yabancı kontenjanında boşluklar açmak zorunda olan Galatasaray'da diğer bir gündem maddesi ise ayrılıklar. Sezonu kapatan Luyindama'yı ikinci yarı için kaydettirmeyecek olan sarı-kırmızılılar, kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'yi de TFF'ye bildirmeyecek. Yabancı kontenjanında bir yere daha ihtiyacı olan Galatasaray'da gözler Yuto Nagatomo'ya çevrildi.

Bir süredir Bologna ile müzakereler yapan Nagatomo'nun transferi büyük ölçüde tamamlandırken Bologna, Galatasaray'a oyuncunun maaşının tamamını ödemek istemediğini belirtti. Sarı-kırmızılılardan yılda 2 milyon Euro alan Japon futbolcunun maaşının yarısının ödendiği öğrenilirken Bologna'nın kalan 1 milyon Euro'nun yarısını ödemek istediği kaydedildi.

Galatasaray'ın bu transferde Nagatomo'dan da fedakarlık beklediği, şartların oluşmaması durumunda ise Japon futbolcunun 1 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödemeyi kabul edebileceği öğrenildi. 

Ağrılı kız kardeşler Elazığ'daki depremzedeler için yorgan dikti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sudan düğmeye bastı!
Sudan düğmeye bastı!

Sudan düğmeye bastı!

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı
Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz
Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz

Türk donanmasından Hafter'e gözdağı
Türk donanmasından Hafter'e gözdağı

Türk donanmasından Hafter'e gözdağı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.