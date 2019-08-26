Nagatomo için İtalyan kulüplerinden teklif bekleyen Galatasaray, gözünü İnter forması giyen Dalbert'e dikti.

Fiorentina'nın ciddi şekilde ilgilendiği Nagatomo için İtalyanlar'dan resmi teklif bekleniyor. 3-4 milyon Euro'luk bir öneri sunulursa, Galatasaray Yönetimi sözleşmesinin son senesindeki Nagatomo'yu satacak. Yerine düşünülen oyuncu da yine İtalya'dan.

Cim Bom'un radarında İnter'in sol beki Dalbert var. Takımında düzenli olarak şans bulamayan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun kiralanması gündemde.

(Fanatik)