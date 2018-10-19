Galatasaray, Neal Maupay ve Wilfried Kanon'u gündemine aldı

Sarı-Kırmızılılar ara transfer dönemi için çalışmaya devam ediyor. Ocak ayına daha 2.5 ay olmasına rağmen, golcü almasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, Avrupa'da birçok isimle anılmaya başladı.

Forvet olarak gündeme gelen son isimse Neal Maupay. İngiliz Championship takımlarından Brentford'da sezona 10 maçta 10 gol ve 3 asistle başlayarak dikkatleri üzerine çeken Arjantin asıllı Fransız golcü için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.

22 yaşında olan ve gelecek vaat eden Neal Maupay'ı, Huddersfield'ın da istediği belirtildi. St Etienne'den 2 milyon euro'ya transfer olan Maupay, Championship'te attığı gollerle adından söz ettirmeye başladı. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun, Transfermarkt değeri 5 milyon euro'ya ulaştı.

STOPER GELİŞMESİ...

Devre arasında Maicon'u Suudi Arabistan'a göndermeye hazırlanan Galatasaray'ın stoper arayışları devam ederken bir iddia da Hollanda'dan geldi. İngilizler Crystal Palace'ın ADO Den Haag'ta forma giyen Fildişili Wilfried Kanon'a teklif yaptığını yazdı. Fakat AB pasaportlu olmadığı için 25 yaşındaki sol stoperi transfer edemediği bildirildi. Ayrılmak için yönetime başvuran Wilfried Kanon için diğer teklif yapan Galatasaray'ın ise 190'lık dev stoper için avantajlı duruma geçtiği belirtildi.

Yapılan ön görüşmelerde, İngiliz Çalışma Bakanlığı'nın Kanon'a çalışma izni vermeyeceğinin anlaşıldığı ve bu nedenle Palace'ın aradan çekildiği öğrenildi. Galatasaray'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun, sarı- kırmızılı takımın teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

(Sabah)