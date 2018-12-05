Galatasaray neden kötü gidiyor! İşte o 5 madde

Son 9 maçında 1 galibiyet alabilen Galatasaray'da sıkıntı günden güne büyüyor…

Oyuncuların sakat ve cezalı olmasının yanı sıra kulübede de Fatih Terim'in bulunmaması bunun başlıca etkeni olarak gözüküyor. Ancak sezon başındaki transfer politikası ise en büyük neden. İşte Güneş Gazetesi'nden Şafak Gözmen'in haberi...

1 - YÖNETİMİN TRANSFER POLİTİKASI

Sezonu ampiyon tamamlayan Galatasaray'da yönetim, ligi 29 golle bitiren ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis'i 6 milyon euroya sattı. UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereği kimse buna itiraz etmedi. Ancak yönetim golcü transferini son güne bırakınca eline yüzüne bulaştırdı ve Gomis'in yerine bir golcü alamadı. Koca Galatasaray'ın elinde bir tek Eren kaldı, onun da sakatlığı ve formsuzluğu Cim Bom'a pahalıya patladı. Bunu öngöremeyen yönetim, bu konuda sınıfta kalarak çöküşün baş aktörü oldu.

2 - ÜST ÜSTE GELEN SAKATLIKLAR

Sarı kırmızılılar, sezona A.Gücü galibiyetiyle başlasa da oynanan oyun taraftarı pek tatmin etmedi. Zamanla takımın formunun yükselmesi beklenirken Emre ile başlayan sakatlık kervanı, Rodrigues, Onyekuru, Eren, Selçuk, Nagatomo, Fernando, Linnes, Muslera, Sinan, Belhanda ve Feghouli ile devam etti. Neredeyse geride kalan 14 haftada takımda sakatlanmayan kalmadı. İdman metotları mı sağlık heyetinin yanlış tedavi uygulaması mı buna neden oldu bilinmemekte… Ancak bilinen tek şey var; o da bu sakatlıklar Aslan'a pahalıya patladı…

3 - DERBİ SONRASI ALINAN CEZALAR

Fenerbahçe derbisi sonrasında yaşananlar da Galatasaray'ın çok canını yaktı… F.Bahçeli Jailson'un başlattığı olaylar sonrasında ortalık yangın yerine döndü. Donk 6, Ndiaye 5, Rodrigues ise 3 maçla cezalandırıldı. Hakem Fırat Aydınus'la tartışan teknik direktör Fatih Terim 7 maç ceza aldı. Terim, bu cezalar sonrasında eleştiri yaptığı için 3 maçtan daha men edildi ve tecrübeli çalıştırıcının cezası 10 maça çıktı. Bu da yetmedi; PFDK, Konyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar'a da 3 maç men cezası verince, Galatasaray, takımın bel kemiği olan dört isimden yoksun kaldı.

4 - YAŞANAN HAKEM HATALARI

Bu sezon Video Yardımcı Hakem'in gelmesiyle birlikte Süper Lig'deki hakem hatalarının azalması bekleniyordu. Ancak sezon öncesindeki Süper Kupa maçında Galatasaray aleyhine başlayan hakem hataları gün geçtikçe artarak devam etti. Sarı-Kırmızılılar Trabzonspor, Erzurumspor, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Konya ve Beşiktaş mücadelelerinde kendi lehlerine hata yapıldığını iddia ettiler.

5 - TAKIMIN PERFORMANSINDAKİ DÜŞÜŞ

Ligin 9. haftasındaki Bursaspor maçıyla başlayan gerileme gün geçtikçe devam etti. Dar bir kadro ile mücadele eden G.Saray'da sakatlıklar ve cezalıların yanı sıra kadrodaki isimlerin performanslarını üst seviyelere çıkaramaması da çöküşün başlıca sebeplerinden biri olarak göze çarpıyor. Sarı-Kırmızılılar, bütün etkenler bir araya gelince ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 9 maçtan sadece 1 kez galibiyetle ayrılabildi. Aslan, bu süreçte 4 beraberlik ve 4 de yenilgi aldı.

(Gunes)