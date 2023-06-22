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Spor

Galatasaray NEF, 6 isimle yollarını ayırdı

Galatasaray Basketbol Takımı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 6 oyuncusu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

22 Haziran 2023 Perşembe 19:28 - Güncelleme:
Galatasaray NEF, 6 isimle yollarını ayırdı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 6 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Galatasaray NEF Erkek Basketbol takımında yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdürürken 6 isimin takıma veda ettiğini duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklama, "2022-23 sezonu boyunca sarı kırmızılı formamız altında mücadele eden profesyonel oyuncularımız Dylan Ennis, Angelo Caloiaro, Daron Russell, Dusan Ristic, Tyrus McGee ve Sedat Ali Karagülle ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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