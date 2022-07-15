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Spor

Galatasaray Nef, Angelo Caloiaro'yu renklerine bağladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Nef, Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Angelo Caloiaro'yu renklerine bağladı.

AA15 Temmuz 2022 Cuma 21:55 - Güncelleme:
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, İtalyan asıllı ABD'li uzun forvet Angelo Caloiaro'yu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Son 4 sezondur Maccabi Tel Aviv forması ile mücadele eden Angelo Caloiaro gelecek sezon parçalı formamız ile kariyerine devam edecek. Oyuncumuza Galatasaray Nef'e 'hoş geldin' diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Angelo Caloiaro, Türkiye'de daha önce Büyükçekmece Basketbol ve Banvit'te forma giymişti.

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