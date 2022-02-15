İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2022 Salı / 14 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,627
  • EURO
    15,4863
  • ALTIN
    810.735
  • BIST100
    2038.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Nef, Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Spor

Galatasaray Nef, Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Galatasaray Nef, Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 62-77 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

15 Şubat 2022 Salı 20:10 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 20:10
ABONE OL

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 62-77 mağlup eden Galatasaray Nef yarı finale yükseldi.

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson (5), İsmail Cem Ulusoy, Gulley (12), Orhan Aydın Haciyeva, Kaba (18), Robinson (16), Leon Harun Apaydın (2), Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin (2), Koray Çekici (2), Doyle (5)

GALATASARAY NEF: Ndour (2), Eray Aydoğan (3), Okben Ulubay (3), Blackshear (13), Purcell (12), Bost (20), Sadık Emir Kabaca (4), Rıdvan Öncel (11), Ege Arar (4), Kravish (5)

1. PERİYOT: 14-19

DEVRE: 31-36

3. PERİYOT: 49 - 54

  • Bitci Erkekler Türkiye Kupası
  • Gaziantep Basketbol
  • galatasaray nef

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.