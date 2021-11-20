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Spor

Galatasaray Nef, deplasmandan galibiyetle döndü

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 89-73 mağlup etti.

20 Kasım 2021 Cumartesi 18:20 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 18:20
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 89-73 yendi.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Sinem Tetik

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Lomazs 2, Smith 24, Upson 7, Thomas Akyazılı 6, Sestina 13, Emircan Koşut 2, Lucas 7, Hakan Yapar 6, Serkan Menteşe 3, Altan Erol 3

GALATASARAY NEF: Trimble 6, Purcell 23, Bost 11, Ege Arar 7, Blackshear 11, Eray Aydoğan, Canberk Kuş 4, Okben Ulubay 2, Sadık Emir Kabaca 9, Rıdvan Öncel 6, Kravish 10

1. PERİYOT: 15-17

DEVRE: 30-43

3. PERİYOT: 48-65

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