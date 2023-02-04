Galatasaray Nef evinde Aliağa Petkimspor'a yenildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Aliağa Petkimspor, Galatasaray Nef'i 82-74 yendi.

Aliağa Petkimspor bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 11. kez mağlup oldu.

OSMAN SOLAKOĞLU BASKETBOLLA TOPLUMA HİZMET ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU



Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü, bu senenin kazananı Nimet Ezgin'e verildi.

Yozgat'ta beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Nimet Ezgin'e şiltini, Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile Osman Solakoğlu'nun oğlu Kemal Solakoğlu takdim etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Batuhan Söymezoğlu

GALATASARAY NEF: Russell 4, McGee 10, Göksenin Köksal 6, Caloiaro 16, Ristic 11, Sadık Emir Kabaca 12, Mcintrye 13, Mahir Ağva 2, Muhaymin Mustafa

ALİAĞA PETKİMSPOR: Booth 15, Chery 15, Prewitt 26, Aldridge 6, Simmons 12, Dorukhan Ergindeniz 6, Ege Arar 2, Murat Meriç Kuntker, Nusret Yıldırım, Ömercan Engin

1. PERİYOT: 19-23

DEVRE: 37-40

3. PERİYOT: 57-60