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Spor

Galatasaray Nef evinde Aliağa Petkimspor'a yenildi

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Aliağa Petkimspor'a 82-74 mağlup oldu.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 20:57 - Güncelleme:
Galatasaray Nef evinde Aliağa Petkimspor'a yenildi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Aliağa Petkimspor, Galatasaray Nef'i 82-74 yendi.

Aliağa Petkimspor bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 11. kez mağlup oldu.

OSMAN SOLAKOĞLU BASKETBOLLA TOPLUMA HİZMET ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü, bu senenin kazananı Nimet Ezgin'e verildi.

Yozgat'ta beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Nimet Ezgin'e şiltini, Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile Osman Solakoğlu'nun oğlu Kemal Solakoğlu takdim etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Batuhan Söymezoğlu

GALATASARAY NEF: Russell 4, McGee 10, Göksenin Köksal 6, Caloiaro 16, Ristic 11, Sadık Emir Kabaca 12, Mcintrye 13, Mahir Ağva 2, Muhaymin Mustafa

ALİAĞA PETKİMSPOR: Booth 15, Chery 15, Prewitt 26, Aldridge 6, Simmons 12, Dorukhan Ergindeniz 6, Ege Arar 2, Murat Meriç Kuntker, Nusret Yıldırım, Ömercan Engin

1. PERİYOT: 19-23

DEVRE: 37-40

3. PERİYOT: 57-60

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