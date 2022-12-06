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Spor

Galatasaray Nef evinde kaybetti

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Galatasaray Nef, sahasında konuk ettiği Filou Oostende'ye 91-85 mağlup oldu.

AA6 Aralık 2022 Salı 22:28 - Güncelleme:
Galatasaray Nef evinde kaybetti
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Filou Oostende ekibine 91-85 yenildi.

Sarı-kırmızılı takım grupta ikinci kez mağlup olurken, Belçika ekibi ise ikinci galibiyetini elde etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Peter Praksch (Macaristan)

GALATASARAY NEF: Dee Bost 6, Ennis 21, Hummer 12, Muhaymin Mustafa 2, Sadık Emir Kabaca 9, Caloiaro 8, McGee 15, Göksenin Köksal 6, Yunus Sonsırma 3, Mahir Ağva 3

FİLOU OOSTENDE: Tyree 12, De Vries 13, Troisfontaines 7, Gillet 17, Thurman 26, Buysse 11, Bratanovic, Barcello 3, Pintelon 2

1. PERİYOT: 20-20

DEVRE: 39-33

3. PERİYOT: 61-59

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