Galatasaray Nef evinde play-off şansını zora soktu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray Nef'i 92-82 yendi.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Göksun Öz
GALATASARAY NEF: Mahir Ağva 2, Göksenin Köksal 4, Caloiaro 20, Russell 11, Ennis 18, McGee 7, Sadık Emir Kabaca 20, Ristic, Muhaymin Mustafa
ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 15, Weber 18, Harris 13, Yesukan Onar 4, Sajus 4, Metehan Akyel 6, Can Maxim Mutaf 4, Rivers 24, Tayfun Erülkü 4
1. PERİYOT: 23-16
DEVRE: 36-47
3. PERİYOT: 66-71