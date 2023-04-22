İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2023 Cumartesi / 2 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Nef evinde play-off şansını zora soktu
Spor

Galatasaray Nef evinde play-off şansını zora soktu

Galatasaray Nef, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 92-82 mağlup oldu.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 22:51 - Güncelleme:
Galatasaray Nef evinde play-off şansını zora soktu
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray Nef'i 92-82 yendi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Göksun Öz

GALATASARAY NEF: Mahir Ağva 2, Göksenin Köksal 4, Caloiaro 20, Russell 11, Ennis 18, McGee 7, Sadık Emir Kabaca 20, Ristic, Muhaymin Mustafa

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 15, Weber 18, Harris 13, Yesukan Onar 4, Sajus 4, Metehan Akyel 6, Can Maxim Mutaf 4, Rivers 24, Tayfun Erülkü 4

1. PERİYOT: 23-16

DEVRE: 36-47

3. PERİYOT: 66-71

  • galatasaray nef
  • Onvo Büyükçekmece Basketbol
  • Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.