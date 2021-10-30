Galatasaray Nef, Frutti Extra Bursaspor'u 99-84 ile geçti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Nef, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 99-84 yendi.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi
GALATASARAY NEF: Bost 20, Trimble 24, Blackshear 22, Purcell 4, Ege Arar 2, Okben Ulubay 2, Kravish 17, Sadık Emir Karaca 6, Rıdvan Öncel 2, Eray Aydoğan, Ege Tan Yıldızoğlu
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 24, Andrews 12, Needham 8, Akif Egemen Güven 13, Dudzinski 3, Metin Türen 13, Ömer Tutku Al 4, Hayes 4, Onuralp Bitim 3, Yağızhan Selçuk
1. PERİYOT: 28-25
DEVRE: 52-40
3. PERİYOT: 74-63
5 FAULLE ÇIKAN: 38.28 Needham (Frutti Extra Bursaspor)