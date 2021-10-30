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Spor

Galatasaray Nef, Frutti Extra Bursaspor'u 99-84 ile geçti

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Frutti Extra Bursaspor'u 99-84 mağlup etti.

AA30 Ekim 2021 Cumartesi 20:26 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 20:26
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Nef, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 99-84 yendi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi

GALATASARAY NEF: Bost 20, Trimble 24, Blackshear 22, Purcell 4, Ege Arar 2, Okben Ulubay 2, Kravish 17, Sadık Emir Karaca 6, Rıdvan Öncel 2, Eray Aydoğan, Ege Tan Yıldızoğlu

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 24, Andrews 12, Needham 8, Akif Egemen Güven 13, Dudzinski 3, Metin Türen 13, Ömer Tutku Al 4, Hayes 4, Onuralp Bitim 3, Yağızhan Selçuk

1. PERİYOT: 28-25

DEVRE: 52-40

3. PERİYOT: 74-63

5 FAULLE ÇIKAN: 38.28 Needham (Frutti Extra Bursaspor)

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