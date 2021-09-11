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Spor

Galatasaray Nef Göl Kupası'nda şampiyon oldu

İlk maçında ev sahibi Büyükçekmece Basketbol'u yenen Galatasaray Nef, Yalova temsilcisini de 10 sayı farkla 84-74 mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:23 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 00:23
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen Göl Kupası'ndaki ikinci maçında Semt77 Yalovaspor'u 84-74 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'un ev sahipliğinde Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, ligin yeni takımlarından Semt77 Yalovaspor ile karşılaştı.

İlk maçında ev sahibi Büyükçekmece Basketbol'u yenen Galatasaray Nef, Yalova temsilcisini de 10 sayı farkla 84-74 mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray Nef, bu galibiyetle sezon öncesinde oynadığı 5. hazırlık maçını da kazanmış oldu.

Göl Kupası'nın son maçında yarın saat 15.00'te Büyükçekmece Basketbol ile Semt77 Yalovaspor karşı karşıya gelecek.

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