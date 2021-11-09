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Spor

Galatasaray Nef, Igokea'yı 82-74 ile geçti

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Bosna Hersek temsilcisi Igokea'yı 82-74 mağlup etti.

9 Kasım 2021 Salı 21:55 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 21:55
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FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Nef, Bosna Hersek takımı Igokea'yı 82-74 mağlup etti.

Karşılaşmayı Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Luis Castillo (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Michal Proc (Polonya)

GALATASARAY NEF: Purcell 14, Ege Arar, Bost 21, Trimble 10, Blackshear 15, Sadık Emir Kabaca 11, Okben Ulubay 9, Göksenin Köksal, Kravish 2, Rıdvan Öncel

IGOKEA: Josilo 10, Radanov 7, Starks 17, Stephens 13, Ilic 8, Waller 7, Fundic 8, Robinson 2, Tanaskovic 2

1. PERİYOT: 15-19

DEVRE: 34-34

3. PERİYOT: 60-59

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