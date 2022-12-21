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Spor

Galatasaray Nef, Legia Varşova'yı 90-76 mağlup etti

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 6.hafta maçında Legia Varşova'yı 90-76 mağlup etti.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 00:38 - Güncelleme:
Galatasaray Nef, Legia Varşova'yı 90-76 mağlup etti
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Polonya'nnın Legia Varşova ekibini deplasmanda 90-76 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 20-12 üstün geçen Galatasaray Nef, soyunma odasına 43-38 geride gitti.

İkinci yarıya iyi başlayarak üçüncü çeyreği 67-59 önde bitiren sarı-kırmızılı takım, salonda 90-76 galibiyet ile ayrıldı.

Grubu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamlayan Galaatsaray Nef, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi'nde 6 galibiyet 5 mağlubiyet ile birlikte 5. sırada bulunuyor.

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