Galatasaray Nef, Legia Varşova'yı 90-76 mağlup etti

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Polonya'nnın Legia Varşova ekibini deplasmanda 90-76 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 20-12 üstün geçen Galatasaray Nef, soyunma odasına 43-38 geride gitti.
İkinci yarıya iyi başlayarak üçüncü çeyreği 67-59 önde bitiren sarı-kırmızılı takım, salonda 90-76 galibiyet ile ayrıldı.
Grubu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamlayan Galaatsaray Nef, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi'nde 6 galibiyet 5 mağlubiyet ile birlikte 5. sırada bulunuyor.