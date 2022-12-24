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Spor

Galatasaray Nef, Türk Telekom'u uzatmada yendi

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Türk Telekom'u 106-100 mağlup etti.

AA24 Aralık 2022 Cumartesi 19:18 - Güncelleme:
Galatasaray Nef, Türk Telekom'u uzatmada yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Nef, normal süresi 87-87 eşitlikle sona eren maçta Türk Telekom'u uzatmada 106-100 yendi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

GALATASARAY NEF: Dee Bost 15, Ennis 25, Göksenin Köksal 19, Caloiaro 18, Mahir Ağva, McGee 12, Sadık Emir Kabaca 11, Yunus Emre Sonsırma, Hummer 6, Muhaymin Mustafa

TÜRK TELEKOM: Rıdvan Öncel, Grant 23, Erkan Yılmaz 16, Bouteille 18, Jones 14, Boran Güler, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 23, Sestina 6

1. PERİYOT: 24-22

DEVRE: 51-37

3. PERİYOT: 71-61

NORMAL SÜRE: 87-87

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 23.58 Mahir Ağva (Galatasaray Nef), 41.59 Jones (Türk Telekom)

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