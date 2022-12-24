Galatasaray Nef, Türk Telekom'u uzatmada yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Nef, normal süresi 87-87 eşitlikle sona eren maçta Türk Telekom'u uzatmada 106-100 yendi.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Hüseyin Çelik, Tolga Edis
GALATASARAY NEF: Dee Bost 15, Ennis 25, Göksenin Köksal 19, Caloiaro 18, Mahir Ağva, McGee 12, Sadık Emir Kabaca 11, Yunus Emre Sonsırma, Hummer 6, Muhaymin Mustafa
TÜRK TELEKOM: Rıdvan Öncel, Grant 23, Erkan Yılmaz 16, Bouteille 18, Jones 14, Boran Güler, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 23, Sestina 6
1. PERİYOT: 24-22
DEVRE: 51-37
3. PERİYOT: 71-61
NORMAL SÜRE: 87-87
BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 23.58 Mahir Ağva (Galatasaray Nef), 41.59 Jones (Türk Telekom)