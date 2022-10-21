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Spor

Galatasaray Nef'e ABD'li pivot

Galatasaray NEF Erkek Baketbol takımı, ABD'li pivot oyuncusu Ian Hummer ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

AA21 Ekim 2022 Cuma 11:52 - Güncelleme:
Galatasaray Nef'e ABD'li pivot
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 32 yaşındaki ABD'li oyuncu Ian Hummer'ı kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takım, 2,01 metre boyundaki Hummer ile 2022-2023 sezonun sonuna kadar anlaşma sağladı.

Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan Hummer, geçen sezon Yunanistan'ın AEK takımında forma giydi.

Hummer, geçmiş sezonlarda Türkiye'de TED Kolejliler, Teksüt Bandırma ve Aliağa Petkimspor takımlarında da görev aldı.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak lige kötü bir başlangıç yaptı.

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