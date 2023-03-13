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Spor

Galatasaray Nef'te Jehyve Floyd ayrılığı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Nef'te ABD'li oyuncu Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı.

IHA13 Mart 2023 Pazartesi 18:50 - Güncelleme:
Galatasaray Nef'te Jehyve Floyd ayrılığı açıklandı
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Galatasaray Nef, ABD'li oyuncu Jehyve Floyd'in sakatlığından dolayı sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray, sakatlığı nükseden Floyd ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat olacak olan ve sezonu kapatan Amerikalı oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun diyor, vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyoruz." denildi.

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