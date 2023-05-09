Galatasaray Nef'te yeni koç belli oldu

Galatasaray NEF'in yeni başantrenörünün Zvezdan Mitrovic olduğu belirtildi.

Andreas Pistiolis ile yollarını ayıran Galatasaray NEF'te yeni başantrenör belli oluyor. Bu sezon aldığı sonuçlarla Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde kötü bir sıralamada bulunan Cim-bom'un Pistiolis ile yolları ayırmasının ardından yeni çalıştırıcısı belli oldu.

Swingman dergisinin haberine göre; Galatasaray'da yeni başantrenörün Zvezdan Mitrovic olduğu belirtildi.

Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Fransa ekibi Monaco'yu çalıştırmıştı.

Galatasaray Nef, 12 galibiyet 15 mağlubiyetle Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci sırada yer alıyor.