Galatasaray'da hiç hesapta olmayan bir kriz gün yüzüne çıktı. Sarı-Kırmızılı kulübün Tottenham'dan Davidson Sanchez'i transfer etmesi sonrası yedek kalan Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı kampında verdiği röportajda, tam anlamıyla gemileri yaktı ve ayrılma isteğini açıkladı.

Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Victor Nelsson, yedek kalmaya devam etmesi durumunda, kendisine başka bir kulüp bulması gerektiğini dile getirdi.

YÖNETİMİN BİR YAPTIRIMI OLMAYACAK

Danimarka basınına verdiği röportajda, Galatasaray'da yedek kaldığı için sert ifadeler kullanan ve böyle devam ederse takımdan ayrılacağı mesajını veren Victor Nelsson'un sözleri, Sarı-Kırmızılı kulüpte olgunlukla karşılandı.

Yönetimin genç savunmacı için herhangi bir yaptırımda bulunmayacağı ve kararı teknik heyete bıraktığı belirlendi.

DEVRE ARASI SATILMAYACAK

Teknik direktör Okan Buruk'un ise Nelsson'un aslında takıma bir mesaj verdiğini düşündüğü ve "İyi olan oynar" dediği öğrenildi. Galatasaray'da Nelsson'un devre arasında satılması gibi bir düşüncenin olmadığı da gelen haberler arasında.