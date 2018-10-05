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Galatasaray Ocak ayında ya Modeste ya Niasse diyecek

Portekiz'de Sinan'ı santrfor oynatmak zorunda kalan Fatih Terim de bu probleme değinerek 'Ocak ayında halletmeyeceğimiz şeyler değil' ifadeleriyle mesajını verdi.

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G.Saray, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında iyi oynayıp, pozisyonlar bulmasına rağmen, topu kalenin içine sokamadı ve Porto karşısında tek golle mağlup oldu.

Teknik direktör Fatih Terim, gösterilen performanstan ve mücadelen oldukça memnun kaldı ama oyunun karşılığında sahadan eli boş dönülmesine oldukça üzüldü.

Yaz transfer döneminde geçen sezonun gol kralı Gomis'i sattıktan sonra "İki golcü transferi yapacağız" sözünü vermesine rağmen hiç santrfor takviye yapamayan yönetim, şu an takımı Adeta golcüsüz bıraktı. Eldeki tek santrfor Eren de sakat olduğu için oynayamamış ve tecrübeli teknik direktör o bölgede Sinan'ı görevlendirmişti.

TAKVİYE YAPILACAK

Karşılaşmanın ardından takıma santrfor kazandıramayan yönetime ve Başkan Mustafa Cengiz'e bir hayli tepki geldi. Fatih Terim de devre arasında mutlaka santrfor transferi yapılması gerektiğini vurgulayıp yönetime mesaj verdi.

Terim, Porto maçından sonra yaptığı açıklamada "Taraftarımızın gurur duyacağı bir takım vardı. Sadece bunu söyleyebilirim. Hoşuma gitmez böyle mağlubiyetler. G.Saraylılara işaret ettiğim gibi ocak ve temmuzda halletmeyeceğimiz şeyler değil" ifadelerini kullanıp, topu yönetime attı. 

Ocak ayına uzun bir süre olmasına rağmen, teknik heyet bu konudaki çalışmalarına başladı. Yönetimin de Terim'le görüşüp takviye konusunda kolları sıvayacağı öğrenildi. Abdurrahim Albayrak da

Ocak'ta forvet transferi sözü verdi. Ayrıca  Fatih Terim'in talebi doğrultusunda devre arasında kadrosuna bir forvet takviyesi yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Oumar Niasse'ı bir kez daha gündemine aldı.

(Türkiye)

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