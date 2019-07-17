Galatasaray, Okan Kocuk ile el sıkıştı Galatasaray, 23 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk'u transfer etti. Kocuk ile 4 yıllık anlaşmaya varılırken sarı kırmızılı kulüp transfer için Bursaspor'a, sözleşme fesih bedeli olan 450 bin Euro'yu ödedi.