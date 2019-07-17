Galatasaray, Okan Kocuk ile el sıkıştı
Galatasaray, 23 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk'u transfer etti. Kocuk ile 4 yıllık anlaşmaya varılırken sarı kırmızılı kulüp transfer için Bursaspor'a, sözleşme fesih bedeli olan 450 bin Euro'yu ödedi.
Bursaspor'a veda eden kaleci Okan Kocuk, fesih bedelini ödeyerek Galatasaray ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu, sarı kırmızılı ekibin Avusturya kampına katılacak.
23 yaşındaki genç eldiven akşam saatlerinde Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti. Bursaspor Kulübü ile anlaşması gereğince 450 bin Euro'luk fesih bedelini kendisi yatıran Okan Kocuk, böylelikle bonservisini alarak sarı kırmızılı kulüp ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünün ardından Bursa'ya dönen genç eldiven, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın Avusturya kampına katılacak.
DHA
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