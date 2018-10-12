Galatasaray Okazaki'nin peşine düştü

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 29 kez fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e satan Galatasaray'la ilgili Ada'dan dev bir iddia geldi.

Fransız golcünün yerine yeni bir forvet alamayan Cim Bom'un rotayı sürpriz bir isme çevirdiği ifade edildi.

Buna göre Sarı Kırmızılı yönetim, Leicester City'nin Japon santrforu Shinji Okazaki'yi transfer etmek için harekete geçti. Ada'da yayım yapan Eye Football adlı internet sitesi, Okazaki'nin Cim Bom'a çok yakın olduğunu yazdı.

Haberde düzenli olarak ilk 11'de oynamak isteyen Japon santrforun Leicester'dan ayrılmak istediği ve Galatasaray'a gelebileceği kaydedildi.

İddialara göre menajer Claude Puel de oyuncusunu iyi bir teklif geldiği takdirde Galatasaray'a satmaya hazır.

Teknik direktör Fatih Terim'in de yeteneklerine hayran olduğu belirtilen Okazaki'nin ocak ayında Sarı Kırmızılılar'a imza atma ihtimali yüksek olarak görülüyor. Cim Bom'un söz konusu transfer için yapmayı düşündüğü teklifinse tam 5 milyon euro olduğu konuşuluyor. 32 yaşındaki Okazaki'nin Leicester'la olan sözleşmesi 2019 yazında sona erecek. Japon Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli santrforun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

(Fanatik)