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Spor

Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Matteo Guendouzi ile yeniden temas kuruldu

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da daha önce gündeme gelen Matteo Guendouzi için hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı ekip, yeniden temasa geçti. İşte detaylar...

Sabah21 Nisan 2024 Pazar 12:22 - Güncelleme:
Galatasaray ondan vazgeçmiyor! Matteo Guendouzi ile yeniden temas kuruldu
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Gelecek yılın planlamasına başlayan Galatasaray'da Matteo Guendouzi ismi gündemden düşmüyor. Sezon başında istenen Fransız orta saha için bir kez daha harekete geçildi.

YENİ BİR TEMAS KURULDU

Marsilya'dan kiralık olarak geldiği Lazio'da teknik direktör Igor Tudor'la sorun yaşayan 25 yaşındaki oyuncuyla yeni bir temas kuruldu.

ŞARTLAR SONUNA KADAR ZORLANACAK

Sarı-kırmızılı idareciler zor gözüken bu transferde şartları sonuna kadar zorlayacak. Öte yandan Lazio'nun opsiyonlu kiraladığı Guendouzi'nin satın alma şartları devreye girdi.

PAZARLIK LAZIO İLE YAPILACAK

13+5 milyon euro ödeyeceği belirtilen İtalyanlar, Fransız yıldızın tapusunu almak zorunda. Aslan, transferde pazarlığı Lazio'yla yapacak.

40 MAÇTA OYNADI

25 yaşındaki Fransız oyuncu, bu sezon kiralandığı Lazio'da 40 maçta 3 gol, 4 asistle oynadı.

AYRILMAK İSTİYOR

Roma maçının ardından teknik direktör Igor Tudor'la tartıştığı belirtilen Guendouzi'nin takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

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