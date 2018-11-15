Galatasaray, Onyekuru için Everton'a teklif yaptı

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu için Ada temsilcisine teklifini yaptı.

Sarı kırmızılılar 21 yaşındaki Nijeryalı yıldız için Ada ekibine 7 milyon euro bonservis önerisinde bulundu.

Everton’un Galatasaray'ın bu teklifine henüz bir cevap vermediği belirtildi. (Güneş)