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Galatasaray, Onyekuru için Everton'a teklif yaptı

Galatasaray, sezon başında Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru için harekete geçti.

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İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu için Ada temsilcisine teklifini yaptı. 
 
Sarı kırmızılılar 21 yaşındaki Nijeryalı yıldız için Ada ekibine 7 milyon euro bonservis önerisinde bulundu. 
 
Everton’un Galatasaray'ın bu teklifine henüz bir cevap vermediği belirtildi. (Güneş)

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