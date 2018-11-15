Galatasaray, Onyekuru için Everton'a teklif yaptı
Galatasaray, sezon başında Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru için harekete geçti.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu için Ada temsilcisine teklifini yaptı.
Sarı kırmızılılar 21 yaşındaki Nijeryalı yıldız için Ada ekibine 7 milyon euro bonservis önerisinde bulundu.
Everton’un Galatasaray'ın bu teklifine henüz bir cevap vermediği belirtildi. (Güneş)
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