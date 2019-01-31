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Galatasaray Onyekuru için planını hazırladı

Galatasaray'da transfer hareketliliği tam gaz sürerken Henry Onyekuru konusunda da adınmların atıldığı belirlendi

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Galatasaray'da transfer hareketliliği tam gaz sürerken Henry Onyekuru konusunda da adınmların atıldığı ortaya çıktı. Sarı- Kırmızılılar, Everton'dan kiraladıkları genç oyuncuyu da renklerine katmak istiyor.

Önemli bir yatırım olarak görülen Onyekuru'nun 10 milyon Euro'nun altında bonservisi olması durumunda resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

İstanbul'da yaşamaktan memnun olan ve Galatasaray'daki performansıyla kariyerinde yeniden yükselişe geçen Onyekuru da kalmayı tercih edeceğini kulübe bildirdi.

Bu konudaki B planının da oyuncunun yeniden kiralanması olduğu konuşulmaya başlandı. 21 yaşındaki Onyekuru'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almıyordu. Everton Kulübü ile yapılacak yeni görüşmenin ardından bu transfere de şekil verilecek.

 

Sarı kırmızılı formayla 23 maça çıkan Onyekuru'nun 9 golü bulunuyor

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