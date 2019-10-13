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Galatasaray Onyekuru'ya yer açmaya çalışıyor

Galatasaray'da transfer listesinin ilk sırasına yine Henry Onyekuru yazıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa'da aradığını bulamayan eski oyuncusu için Monaco'ya kiralama teklifinde bulunacak. Onyekuru'nun eski takımına dönmeyi çok istediği öğrenilirken Galatasaray, Nijeryalı yıldıza yer açmak için iki ismi elden çıkaracak.

  • Sabah
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta 0-0 biten Gençlerbirliği maçından sonra transfer için ocak ayını işaret ederken listenin ilk sırasına yine Henry Onyekuru yazıldı.
 
Yaz transfer döneminde Onyekuru'yu tekrar kiralamak isteyen Galatasaray bu yüzden geri dönmek isteyen Garry Rodrigues'e, "Fenerbahçe'ye gidebilirsin" demişti. Ancak Everton'a 15 milyon Euro ödeyen Monaco, Onyekuru'nun bonservisini aldı ve sarıkırmızılılar transferin son günü hücum hattına Andone takviyesini yaptı.
 
Henry Onyekuru'nun boşluğunu dolduramayan Galatasaray, 10 resmi maçta toplam 7 gol atabildi. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız da Fransa'da umduğunu bulamadı. Monaco'daki 7 maçın sadece 2'sine 11 çıkan Onyekuru, 3 hafta ise kadroya giremedi.
 
MARIANO VE NAGATOMO ELDEN ÇIKARILACAK
 
Eski oyuncusunu yakından takip eden sarı-kırmızılı kulüp devre arasında Monaco'ya kiralama teklifinde bulunacak. Onyekuru da G.Saray'a gelmeye sıcak bakıyor. Dolu olan yabancı kontenjanı ise Mariano ve Nagatomo elden çıkarılarak açılacak.
 

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