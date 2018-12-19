Galatasaray Origi için İngiltere'ye gidiyor

OCAK ayındaki ara transfer döneminde 2 forvet transfer etmek isteyen G.Saray, uzun süredir Liverpool’un golcüsü Origi’yle ilgileniyordu. Bu sezon Premier Lig’de sadece 2 karşılaşmada şans bulan Belçikalı oyuncunun, 2020’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, genç futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. 2 gün içerisinde İngiltere’ye gidecek olan G. Saray temsilcileri, kiralama bedeli konusunda son pazarlıklarını yapacak.

ÖNCELİĞİ İNGİLTERE LİGİ

Elinde birçok yıldız isim bulunan Liverpool, Origi’yi başka bir takıma kiralamak istiyor. Ancak Menajer Klopp, öncelikle onun İngiltere içinde kalmasını istiyor. Yapılacak görüşmelerde, Alman hocanın da fikri değiştirilmeye çalışılacak. Origi daha önce yaptığı açıklamada, forma giyebileceği bir takımda oynamak istediğini söylemişti. Yani futbolcu açısından herhangi bir problem bulunmuyor. G.Saray, Klopp ve yönetimi ikna etmeye çalışacak.

(Aksam)