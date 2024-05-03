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Spor

Galatasaray orta sahasına kökten çözüm

Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele'yle yolları ayıracak Galatasaray, hem Torreira'yı yedekleyebilecek hem de yanında oynayabilecek iki isim belirledi.

Akşam3 Mayıs 2024 Cuma 09:55 - Güncelleme:
Galatasaray orta sahasına kökten çözüm
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Galatasaray'da bu sezon Lucas Torreira'nın yanında pek çok isim deneyen, Uruguaylı'nın yokluğunda da problem yaşayan teknik direktör Okan Buruk, yaz transfer döneminde önceliğin orta sahaya verilmesini istedi.

CASEMIRO VE CAMARA

Sarı-Kırmızılılar, merkezde tecrübeli-genç karışımını uygulamak istiyor. Avrupa medyasından gelen haberler doğrultusunda Cim-Bom'da iki oyuncu ön plana çıktı. Adaylar; Manchester United'da mutsuz olduğunu ve daha yarışmacı bir takımda forma giymek istediğini ifade eden Casemiro ve Metz'ten 20 yaşındaki Lamine Camara.

CASEMİRO KULÜBÜYLE SORUNLU

Real Madrid'de kazanmadık kupa bırakmayan Brezilyalı yıldız orta saha Casemiro, geçtiğimiz ayki açıklamasında United'la bağları zayıflattı. Brezilyalı orta saha, "Kupalar için mücadele edemiyor olmamız sinirlerimi bozuyor. Liderle aramızdaki fark büyük. Bu yüzden uyuyamıyorum, gerçek bu. Şampiyonluk değil sadece önümüzdeki maçları düşünüyoruz" demişti. 2026'ya kadar kontratı devam eden Sambacı, yeni macerayı hedefliyor. Devler Ligi grubunda Galatasaray'a karşı mücadele eden Casemiro, bu kez Sarı-Kırmızılı renkler için ter dökebilir

LAMINE CAMARA 8 MİLYON EURO

Temmuz 2023'te Metz'e gelen ve yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Lamine Camara ise Senegal ile Afrika Kupası'nı kazandı. Ön libero, merkez orta saha ve on numarada oynayabilen 2004 doğumlu joker, piyasa değerini 8 milyon euroya kadar çıkarttı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen potansiyelli futbolcu için Aslan'ın 10 milyon euro seviyelerine çıkması gerek. Bu sezon Metz'de 28 maçta 1 gol 4 asist yapan Lamine Camara, Senegal'le 11 maçta 4 gol attı.

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