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Spor

Galatasaray, Osimhen için son düzlüğe girdi! Napoli'nin Lucca hamlesi umut oldu

Galatasaray, 1 aydır Victor Osimhen transferi için yoğun mesai harcıyor. Napoli'nin Lorenzo Lucca transferine yönelmesi, sarı kırmızılılara umut verirken, sonraki satıştan pay maddesi görüşmeleri tıkadı.

Akşam17 Temmuz 2025 Perşembe 07:45 - Güncelleme:
Galatasaray, Osimhen için son düzlüğe girdi! Napoli'nin Lucca hamlesi umut oldu
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Yaklaşık 1 aydır Victor Osimhen'i bitirmeye çalışan Galatasaray, Nijeryalı yıldız sebebiyle diğer bölgelere yapacağı takviyeleri bekletiyor. Bu konuda hem taraftar hem camiadan eleştiri alan Sarı-Kırmızılı yönetim, her aşamada Napoli'nin isteklerini karşılasa da son dakikada çıkan zor ve sürpriz talepler sonrası köşeye sıkışmıştı. Son olarak Napoli'nin Lorenzo Lucca hamlesi Galatasaray için umut oldu. Napoli; 2000 doğumlu genç forveti 9+26 milyon euro zorunlu kiralama opsiyonuyla almak konusunda Udinese ile el sıkıştı. Bu haber ise Aslan'da sevinçle karşılandı.

3 YIL İTALYA YASAĞINA ONAY

Çizme basınından Calcionapoli24, Teknik Direktör Conte'nin istediği takviyeleri gerçekleştirmeye çalışan Napoli Başkanı Laurentiis'in, Lukaku, Bruyne gibi isimlerle şişen maaş bütçesini dengelemek ve Lucca'nın transferini maliyetsiz bitirmek için artık Osimhen'i satmak zorunda olduğunu vurguladı. Şu anda Nijeryalı yıldızda masadaki en ciddi talip Galatasaray olarak gözüküyor. 75 milyon euroyu peşin olarak ödemeyi vaadeden Al-Hilal, tüm çılgın tekliflere rağmen Osimhen'i ikna edememişti. İtalyan medyası son olarak G.Saray'ın, "3 yıl İtalyan takımlarına satılamaz" maddesini kabul ettiğini de duyurdu.

SONRAKİ SATIŞTA KRİZ VAR

Cim-Bom 40 milyon eurosu peşin, 35 milyon euroluk kısmı iki taksitli 'teminatlı' teklifinin kabul edilmesini bekliyor ama sonraki satıştan pay talebi yüzünden süreç tıkanıyor. İtalyan Napoli kulübü; 75 milyon euroya satacağı Victor Osimhen'in sonraki satışından %20 pay istedi. Bu maddeyi oldukça yüksek bulan Aslan, uygun bir sonraki satış yüzdesine Nijeryalı yıldız için Napoli'ye 'evet' diyebilir. Oyuncunun yeniden Galatasaray'a gelme arzusu sayesinde iki kulüp arasındaki müzakereler sona ermiyor...

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