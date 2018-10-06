Galatasaray, Oumar Niasse ile Ocak ayında imzalayacak

ABDURRAHİM Albayrak’ın, “Ocakta forvet alacağız” sözlerinin üzerine Teknik Direktör Fatih Terim’den, “Sıkıntılarımız ocakta ve temmuzda giderilebilecek sıkıntılar” açıklaması gelmişti. Galatasaray, bir dönem Akhisar forması da giyen Everton’lı Oumar Niasse’yle her konuda anlaştı. İngiltere’nin saygın gazetelerinden Mirror, “Niasse’deki pürüzler giderildi. Ocak ayında Galatasaray’a gidecek. Oyuncu artık yedek kalmak istemiyordu” satırlarına imza attı.

4 MAÇTA SADECE 48 DAKİKA

Premier Lig’de bu sezon 4 maçta sadece 48 dakika şans bulabilen 1.82 boyundaki oyuncunun kulübüyle 2020’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Çünkü Sarı-Kırmızılı ekip, Finansal Fair Play yüzünden sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Niasse’nin mukavelesinde satın alma opsiyonu bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor. Mevcut kadro içinde Eren’in sakatlığı halinde çok ciddi problemler yaşanıyor.

(Akşam)