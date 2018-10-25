Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Oumar Niasse ile prensipte anlaştı

Golcü arayışlarına devam eden Galatasaray, Ocak ayında Oumar Niasse ile anlşamaya vardı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eren Derdiyok'tan forvette beklenen verimi alamayan Galatasaray yönetimi, kulübünden ayrılmak isteyen golcü futbolcuyu transfer etmek için düğmeye bastı. Fanatik'te yer alan habere göre; Modeste ve Origi gibi golcüler Galatasaray'ın listesinde yer alıyor, ancak en üst sırada Niasse'nin ismi yazıyor. Niasse, Galatasaray’da oynamaya oldukça sıcak bakıyor. Senegalli golcünün yıllık maaşının da yüksek olmaması, Galatasaray’ın işini kolaylaştırıyor.

Devre arasında ayrılmak istiyor

İki yıldır gündeme gelen 28 yaşındaki Senegalli yıldız, bu kez Aslan olmaya çok yakın. Everton’da beklediği forma şansını bulamayan ve Premier Lig’de sadece 48 dakika oynayabilen Niasse, devre arasında ayrılmak istiyor. Onyekuru transferi nedeniyle Everton ile sıcak ilişkiler kuran Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki haftalarda İngiliz ekibiyle Niasse için temas kuracak. Galatasaray, yarım sezon veya 1.5 yıllık kiralama teklifiyle transferi gerçekleştirmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim de, hem hızı hem de atletik özellikleri nedeniyle Niasse’ı takımında görmeyi hedefliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD´de silahlı saldırı

ABD´de silahlı saldırı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA