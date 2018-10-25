Galatasaray Oumar Niasse ile prensipte anlaştı

Eren Derdiyok'tan forvette beklenen verimi alamayan Galatasaray yönetimi, kulübünden ayrılmak isteyen golcü futbolcuyu transfer etmek için düğmeye bastı. Fanatik'te yer alan habere göre; Modeste ve Origi gibi golcüler Galatasaray'ın listesinde yer alıyor, ancak en üst sırada Niasse'nin ismi yazıyor. Niasse, Galatasaray’da oynamaya oldukça sıcak bakıyor. Senegalli golcünün yıllık maaşının da yüksek olmaması, Galatasaray’ın işini kolaylaştırıyor.

Devre arasında ayrılmak istiyor

İki yıldır gündeme gelen 28 yaşındaki Senegalli yıldız, bu kez Aslan olmaya çok yakın. Everton’da beklediği forma şansını bulamayan ve Premier Lig’de sadece 48 dakika oynayabilen Niasse, devre arasında ayrılmak istiyor. Onyekuru transferi nedeniyle Everton ile sıcak ilişkiler kuran Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki haftalarda İngiliz ekibiyle Niasse için temas kuracak. Galatasaray, yarım sezon veya 1.5 yıllık kiralama teklifiyle transferi gerçekleştirmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim de, hem hızı hem de atletik özellikleri nedeniyle Niasse’ı takımında görmeyi hedefliyor.