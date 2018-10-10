Galatasaray, Oumar Niasse ve Origi ile temasa geçip resmi teklifini iletecek
G.Saray yönetimi, takımın büyük sorununu devre arasında çözmek istiyor. Listeyi hazırlayan Sarı-Kırmızılılar iki isim üzerinde duruyor. Liverpool'dan Origi ve Everton'dan Oumar Niasse ile kısa süre içinde temasa geçilecek. Resmi teklif yapılacak.
Antalya deplasmanında ön libero Donk'un golüyle üç puanı alan Galatasaray'da gündem yeniden forvet transferi... Sezon başında golcü takviyesi yapamayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Sarı- Kırmızılılar ara transfer için kolları sıvadı. Yönetimin listesinde iki önemli isim var.
İLK 11'DE ŞANS BULAMIYOR
Hedefteki ilk forvet tanıdık bir isim... Everton forması giyen ve daha önce birçok kez gündeme gelen Oumar Niasse, Fatih Terim'in gözdelerinden... Senegalli yıldız Everton'da 11'de şans bulamıyor.
B TAKIMINDA OYNUYOR
Listede yer alan diğer isim ise Liverpool'lu Divock Origi... Kendisine kulüp bulamayan Belçikalı yıldız şu an B takımında oynuyor.
ELİNİ ÇABUK TUTACAK
Yönetim kısa süre içinde bu iki isimle temasa geçerek resmi teklifler yapacak. Sarı-Kırmızılılar bu kez elini çabuk tutmak istiyor.
(Fanatik)
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